В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить куличи дома

Как уточняют в РПЦ, для этого перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Затем следует окропить снедь освящённой водой, если она есть, со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих в Страстную неделю молиться дома.

