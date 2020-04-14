В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить куличи дома

В связи с распространением коронавируса в России прихожане, у которых не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, получили благословение патриарха Кирилла на освящение яиц, куличей и пасх дома. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

РПЦ рекомендует верующим провести дома Страстную неделю и Пасху

Как уточняют в РПЦ, для этого перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Затем следует окропить снедь освящённой водой, если она есть, со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих в Страстную неделю молиться дома.

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ФОТО: Владимир Федорен�
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