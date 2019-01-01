Аналитик: Идентифицировать пользователей мессенджеров в России будет только одна компания
Эксперт объяснил НСН, почему новое постановление правительства об идентификации пользователя мессенджера по телефонному номеру на российском рынке не исполнимо.
В России с 5 мая вступило в силу постановление российского кабмина, по которому владельцы мессенджеров обязаны верифицировать пользователей по номеру телефона, сообщает RT.
Информацию о регистрации абонента в приложении в соответствии с телефонным номером абонента владельцы мессенджера могут запросить у мобильного оператора, который обязан предоставить ее в течение 20 минут. В противном случае регистрация не будет подтверждена.
Идея новых правил работы мессенджеров заключается в повышении безопасности информационного поля. Согласно новым правилам, сервисом сможет пользоваться только тот человек, чей номер телефона указывался при регистрации.
Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров в эфире НСН крайне отрицательно отозвался о новых условиях работы мессенджеров в России.
«Постановление правительства РФ об идентификации пользователей мессенджеров по телефонному номеру – это такая чушь и непрофессионализм, что хочется плакать от грусти и тоски! С технической точки зрения это невозможно никак! Работать постановление вообще не будет. Оно в теории касается только тех мессенджеров, которые готовы сотрудничать с действующим режимом. А таких у нас – только холдинг Mail.Ru, принадлежащий Алишеру Усманову. Все остальные - WhatsApp, Telegram и др. будут работать нормально работать и без всякой авторизации по телефонному номеру», - заявил Меркуров.
Ранее глава правового комитета Медиа-Коммуникационного союза Виталий Соковнин объяснил НСН заинтересованность бизнеса в реализации новых правил на рынке связи. Эксперт отметил, что мессенджеры, в отличие от операторов связи, не обязаны идентифицировать пользователей и защищать их от спама. Соковкин считает, что и тем, и другим необходимо обеспечить равные возможности.
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