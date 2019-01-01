Аналитик: Идентифицировать пользователей мессенджеров в России будет только одна компания

В России с 5 мая вступило в силу постановление российского кабмина, по которому владельцы мессенджеров обязаны верифицировать пользователей по номеру телефона, сообщает RT.

Информацию о регистрации абонента в приложении в соответствии с телефонным номером абонента владельцы мессенджера могут запросить у мобильного оператора, который обязан предоставить ее в течение 20 минут. В противном случае регистрация не будет подтверждена.

Идея новых правил работы мессенджеров заключается в повышении безопасности информационного поля. Согласно новым правилам, сервисом сможет пользоваться только тот человек, чей номер телефона указывался при регистрации.