Эпидемиолог рекомендовал жителям России провести отпуск внутри страны

Cоветник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев посоветовал россиянам не покидать пределы страны, чтобы провести летний отпуск в этом году.

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«В Европе пока еще самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро все стихнет, в Турции тоже пока небезопасно», — заявил эпидемиолог в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в РФ снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией: на некоторых территориях регистрируют по несколько новых случаев заражения.

Ранее Малеев заявил, что летом в России ожидается уменьшение заболеваемости COVID-19 до значений, несущественных в масштабах страны, напоминает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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