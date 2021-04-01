Эпидемиолог рекомендовал жителям России провести отпуск внутри страны

«В Европе пока еще самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро все стихнет, в Турции тоже пока небезопасно», — заявил эпидемиолог в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в РФ снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией: на некоторых территориях регистрируют по несколько новых случаев заражения.

Ранее Малеев заявил, что летом в России ожидается уменьшение заболеваемости COVID-19 до значений, несущественных в масштабах страны, напоминает RT.

