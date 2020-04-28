Эпидемиолог призвал выписывать из больниц «лёгких» и «средних» больных коронавирусом

«Это решение обусловлено тем, что больницы сейчас перегружены. И многие места занимают уже выздоровевшие люди, которые вынуждены ещё на протяжении двух недель там находиться. Я считаю, что "лёгких" и "средних" больных нужно держать дома, а в больницу класть, только тех, у кого заболевание проходит в тяжёлой форме. Тем более, что условия в больнице не домашние и родных туда не пускают, а это достаточно тяжело морально. Поэтому надо выписывать, чтобы они сидели дома и не высовывались, и уже тогда повторять анализы, в том числе на антитела, чтобы доказать, что есть иммунитет. Переболевшие должны сами понимать риски и высидеть дома необходимый срок. Народ у нас сознательный в своей массе, но люди уже устали от самоизоляции», - сообщил эпидемиолог.

Накануне стало известно, что в Москве за последнюю неделю на 70% увеличилось число госпитализированных пациентов с пневмонией, о чём в эфире телеканала «Россия 1» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Ракова также добавила, что в ближайшие дни коечный фонд в столице для приема пациентов с коронавирусом вырастет до 27-28 тыс. коек. В настоящее время, по ее словам, занято более 20 тыс. коек.

