В Москве число пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%

В Москве за последнюю неделю на 70% увеличилось число госпитализированных пациентов с пневмонией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заммэра города Анастасия Ракова.

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн

По данным агентства, соответствующее заявление Ракова сделала в эфире телеканала «Россия 1». Она, в частности, подчеркнула, что такой динамичный рост вызывает тревогу, отмечает "Вечерняя Москва".

Заммэра добавила, что в ближайшие дни коечный фонд в столице для приема пациентов с коронавирусом вырастет до 27-28 тыс. коек. В настоящее время, по ее словам, занято более 20 тыс. коек.

На прошлой неделе мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин заявил, что места в российских больницах для лечения пациентов с COVID-19 закончатся через 3-4 недели.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМоскваГоспитализация
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