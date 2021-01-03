Эпидемиолог призвал не паниковать из-за новой смертельной «болезни Х» в Конго

«Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний», — пояснил Горелов.

Роспотребнадзор изучает все данные, которые появляются, по поводу ситуации в Конго, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум в эфире CNN заявил, что человечеству угрожают новые опасные заболевания. Он рассказал, что в в ДР Конго медики обследовали женщину, которая может быть нулевым пациентом «болезни X» - неизвестной инфекции, которая может распространиться на планете так же быстро, как COVID-19, но с уровнем летальности лихорадки Эбола — от 50 до 90%, пишет Газета.ru

