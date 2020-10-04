Эпидемиолог предупредил россиян об угрозе из-за сумок
На сумках скапливается большое количество микроорганизмов, и это опасно для здоровья людей, считает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
Из-за частых контактов сумок и немытых рук, грязных поверхностей и губчатой структуры изделий они становятся идеальным местом для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов, пишет Газета.ru.
«Чаще всего в сумочке и находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы – возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс», — сказал Лебедев.
Предметы внутри сумок также подвержены загрязнениям из-за контактов с руками людей. К наиболее загрязняемым относятся помады, пилочки для ногтей, кошелек, ключи, гаджеты, расческа, паспорт и т.д
Эпидемиолог рекомендовал регулярно очищать сумки и их содержимое антисептическими салфетками и гелями, чтобы уменьшить размножение опасных бактерий.
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«Людям нужно чаще мыть руки. Больным - обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но это надо делать», - заключил микробиолог.
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