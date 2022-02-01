Эпидемиолог предрекла пик заболеваемости COVID-19 в России в середине февраля
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит к середине февраля, и суточная заболеваемость может достичь очень высоких показателей. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Как отметила эксперт в беседе с «Интерфаксом», рост заболеваемости в стране будет наблюдаться еще некоторое время, так как регионы «находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема».
«К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — подчеркнула Пшеничная.
В то же время эпидемиолог допустила, что после резкого подъема заболеваемости может начаться резкое снижение уровня заражений по примеру других стран.
Пшеничная объяснила, что скачок заболеваемости COVID-19 в РФ связан с распространением штамма «омикрон».
«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», — добавила специалист.
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