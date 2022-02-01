Эпидемиолог предрекла пик заболеваемости COVID-19 в России в середине февраля

Как отметила эксперт в беседе с «Интерфаксом», рост заболеваемости в стране будет наблюдаться еще некоторое время, так как регионы «находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема».

«К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — подчеркнула Пшеничная.

В то же время эпидемиолог допустила, что после резкого подъема заболеваемости может начаться резкое снижение уровня заражений по примеру других стран.

Пшеничная объяснила, что скачок заболеваемости COVID-19 в РФ связан с распространением штамма «омикрон».

«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», — добавила специалист.

