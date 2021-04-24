Эпидемиолог посоветовал отказаться от отдыха за рубежом из-за COVID-19
Эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса нестабильна, и россиянам не стоит отправляться в туристические поездки за границу. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Поскольку эпидемиологическая ситуация нестабильна, то сейчас не лучшее время для отдыха за границей», — рассказал эпидемиолог в беседе с ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что эпидситуация после майских выходных будет зависеть от соблюдения профилактических мер и активной вакцинации от COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по эпидемиологической ситуации рассказала, что в России отмечается замедление темпов распространения коронавируса. Главный санитарный врач предупредила, что в дальнейшем эпидобстановка может осложниться.
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