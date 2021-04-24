Эпидемиолог посоветовал отказаться от отдыха за рубежом из-за COVID-19

«Поскольку эпидемиологическая ситуация нестабильна, то сейчас не лучшее время для отдыха за границей», — рассказал эпидемиолог в беседе с ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что эпидситуация после майских выходных будет зависеть от соблюдения профилактических мер и активной вакцинации от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по эпидемиологической ситуации рассказала, что в России отмечается замедление темпов распространения коронавируса. Главный санитарный врач предупредила, что в дальнейшем эпидобстановка может осложниться.

