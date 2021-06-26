Эпидемиолог оценила влияние жары на интенсивность циркуляции COVID-19
Достаточных данных для оценки влияния жары на снижение интенсивности циркуляции коронавирусной инфекции пока нет, однако вероятность связи между этими факторами высока. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже», — рассказала эксперт в беседе с ТАСС.
Как отметила Пшеничная, возможно, что жара снижает интенсивность циркуляции COVID-19, но только при соблюдении всех противоэпидемических мер.
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