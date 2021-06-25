Песков рассказал, когда в России снимут ограничения по коронавирусу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все прогнозы по длительности действия в России коронавирусных ограничений «рискуют стать крайне неточными», сообщает РИА Новости.
По его словам, введённые ограничения будут действовать «на период угрозы коронавируса» и поэтому «нужно привыкать жить» с учётом сложившейся ситуации.
«Когда эта угроза уйдёт из нашей жизни, и уйдёт ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить», - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что обсуждать отмену ограничений по COVID-19 можно будет только после того, как вакцинируются 60% населения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что несмотря на имеющийся Т-клеточный иммунитет, он решил вакцинироваться, сообщает RT. По словам Пескова, для этого он выбрал вакцину «Спутник Лайт».
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