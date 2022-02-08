Эпидемиолог назвала сроки проявления симптомов «омикрона» у детей

«После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на 2-3 день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Эпидемиолог отметила, что сейчас «омикроном» чаще всего заражаются школьники; происходит это из-за активного общения детей и контактов в школах. При этом, уточнила Руженцова, риск инфицирования не зависит от пола, пишет RT.

