Эпидемиолог назвала сроки проявления симптомов «омикрона» у детей

Симптомы заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции у детей проявляются на 2-3 день после инфицирования. Об этом рассказала замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Эксперт: большинство детей не имеют постковидного синдрома после «омикрона»

«После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на 2-3 день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Эпидемиолог отметила, что сейчас «омикроном» чаще всего заражаются школьники; происходит это из-за активного общения детей и контактов в школах. При этом, уточнила Руженцова, риск инфицирования не зависит от пола, пишет RT.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ДетиОмикрон-штаммКоронавирус
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