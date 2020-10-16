Эпидемиолог назвал сроки выхода России на плато по COVID-19
Уровень заболеваемости коронавирусом в России и мире выйдет на плато, предположительно, в конце ноября. Об этом заявил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ (Новосибирск) Александр Шестопалов.
По данным специалиста, на рост заболеваемости COVID-19 в России влияют климатические факторы, а также случаи заболевания другими респираторными инфекциями, такими как ОРВИ.
Как отмечает агентство «Интерфакс», Шестопалов добавил, что в странах с теплым климатом заболеваемость не растет.
Ученый отметил, что основная сложность создания вакцины от COVID-19 заключается в генетической нестабильности вируса. Поэтому, по его словам, в зависимости от этапа тестирования, результаты вакцинация могут колебаться.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил НСН, что плато следует ожидать лишь в первой декаде ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru