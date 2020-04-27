Обновлён рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19
Экспертный институт социальных исследований составил обновлённый рейтинг субъектов федерации по эффективности борьбы с распространением коронавируса за минувшую неделю. Определено, в каких регионах применяются наиболее эффективные практики по каждому из направлений борьбы с инфекций.
Первые места в разделе, посвящённом мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, достались Москве, Брянской и Новосибирской областям. Лучшие методы профилактики отмечены в Ленинградской, Московской областях и в Краснодарском крае, сообщает сайт KP.RU.
Наиболее эффективные методы поддержания медиков на время эпидемии признаны в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае, а меры поддержки предприятий и работников - в Нижегородской и Челябинской областях.
В Ханты-Мансийском автономном округе, Севастополе и Тюменской области оказались лучшие по стране меры поддержки семьи и детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru