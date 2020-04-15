Эпидемиолог Минздрава: Заболеваемость Covid-19 в Москве снизится летом
При соблюдении всех рекомендаций властей перелом в статистике заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Москве может произойти в конце апреля или в начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, сообщает РЕН ТВ.
После этого, по оценке специалиста, ситуация выйдет на «плато». Снижение числа случаев заражения в российской столице при таком сценарии будет наблюдаться в июне-июле, добавил Брико.
По данным на утро 15 апреля, в Москве подтверждено 14776 случаев заболевания Covid-19, из которых 1774 за последние сутки.
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