Эпидемиолог Минздрава объяснил, когда наступит спад COVID-19
Эпидемическая ситуация в российских регионах неоднородная, однако общее снижение темпов роста новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 с 27% 2 апреля до 6,9% 1 мая говорит о возможной стабилизации. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил академик РАН, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
После такой стабилизации заболеваемость может начать снижаться в июне, предположил он.
По словам специалиста, фаза обратного развития эпидемии более длительная, чем фаза роста заболеваемости. Цикл эпидемического процесса можно будет считать завершённым, когда удельный вес новых заболеваний окажется меньше 1%, отметил Брико.
Отметим, что в последние дни в России установлены рекорды по показатели прироста новых подтверждённых случаев заболевания COVID-119 за сутки. К утру 3 мая это 10633 новых заболевших в России, из которых 5948 новых пациентов — в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru