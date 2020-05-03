Эпидемиолог Минздрава объяснил, когда наступит спад COVID-19

После такой стабилизации заболеваемость может начать снижаться в июне, предположил он.

По словам специалиста, фаза обратного развития эпидемии более длительная, чем фаза роста заболеваемости. Цикл эпидемического процесса можно будет считать завершённым, когда удельный вес новых заболеваний окажется меньше 1%, отметил Брико.

Отметим, что в последние дни в России установлены рекорды по показатели прироста новых подтверждённых случаев заболевания COVID-119 за сутки. К утру 3 мая это 10633 новых заболевших в России, из которых 5948 новых пациентов — в Москве.

