Эпидемиолог Минздрава объяснил, когда наступит спад COVID-19

Эпидемическая ситуация в российских регионах неоднородная, однако общее снижение темпов роста новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 с 27% 2 апреля до 6,9% 1 мая говорит о возможной стабилизации. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил академик РАН, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.

Эпидемиолог сравнил прогнозы пика COVID-19 с гаданием на кофейной гуще

После такой стабилизации заболеваемость может начать снижаться в июне, предположил он.

По словам специалиста, фаза обратного развития эпидемии более длительная, чем фаза роста заболеваемости. Цикл эпидемического процесса можно будет считать завершённым, когда удельный вес новых заболеваний окажется меньше 1%, отметил Брико.

Отметим, что в последние дни в России установлены рекорды по показатели прироста новых подтверждённых случаев заболевания COVID-119 за сутки. К утру 3 мая это 10633 новых заболевших в России, из которых 5948 новых пациентов — в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры