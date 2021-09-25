Эпидемиолог допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 из-за невакцинированных

Подъем заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за невакцинированных граждан, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.

Эксперт предупредил о риске новой волны COVID-19 в российских регионах

Об этом эксперт сообщил, отвечая на вопрос о категориях населения, за счет которых может начаться новая волна пандемии.

По словам Горелова, рост заболеваемости ожидается «предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался».

«Потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — добавил эпидемиолог.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорБолезньВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры