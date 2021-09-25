Эпидемиолог допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 из-за невакцинированных

Об этом эксперт сообщил, отвечая на вопрос о категориях населения, за счет которых может начаться новая волна пандемии.

По словам Горелова, рост заболеваемости ожидается «предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался».

«Потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — добавил эпидемиолог.

