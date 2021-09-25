Эпидемиолог допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 из-за невакцинированных
Подъем заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за невакцинированных граждан, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.
Об этом эксперт сообщил, отвечая на вопрос о категориях населения, за счет которых может начаться новая волна пандемии.
По словам Горелова, рост заболеваемости ожидается «предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался».
«Потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — добавил эпидемиолог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- Эпидемиолог допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 из-за невакцинированных
- В Анапе ограничили движение на федеральной трассе из-за подтопления
- США, Япония, Австралия и Индия договорились о сотрудничестве по кибербезопасности
- Один человек погиб в США в результате стрельбы в магазине
- Задержаны еще два члена банды Басаева и Хаттаба
- Взрыв газа произошел в жилом доме под Екатеринбургом
- В Раде заявили, что Украина «не доживет» до следующего отопительного сезона
- Российский бюджет может получить до 16 млрд рублей в год от труда осужденных
- СМИ: Группа афганских беженцев напала на военнослужащую на базе ВС США
- Гастроэнтеролог предупредила об опасности горячего чая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru