Энтомолог Заречная объяснила, почему не надо запасаться крупами
Использование круп из запасов может вызвать серьезное отравление. Об этом заявила энтомолог, кандидат медицинских наук Светлана Заречная.
Медик пояснила, что крупы, которые продаются в магазинах, уже заражены личинками, и спустя некоторое время в крупах могут появиться жуки. Подобная пища негативно отразится на здоровье, сообщает Ura.Ru.
«Главное не делать больших запасов, потому что в больших запасах всегда начинаются неприятности. Их нельзя разместить в квартире так, чтобы и сами не заражались и других не заражали», — цитирует РИА ФАН Заречную.
Ранее Генпрокуратура зафиксировала факты незаконного повышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
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