Генпрокуратура зафиксировала незаконное повышение цен на продукты и бытовую химию

Сообщается, что по выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита групп товаров.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проводит проверки участников цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержек отгрузок и поставок товара в магазины. При этом контроль затрагивает производителей и торговые сети, а также посредников.



