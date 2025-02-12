В Сочи наказали водителя, прокатившего енотов на крыше автомобиля

В Сочи наказали водителя, перевозившего на крыше своего автомобиля двух енотов. Об этом сообщает Госавтоинспекция курорта.

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Нарушитель рассказал стражам порядка, что перевозил животных по просьбе своего знакомого, а на крышу он посадил их с целью сохранить чистоту в салоне.

«В отношении сочинца составили административный протокол. Известно, что еноты в ходе поездки не пострадали», - говорится в сообщении.

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ФОТО: twitter.com
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