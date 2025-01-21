Пять домов в центре Норильска обесточили для спасения домашнего енота

В центре Норильска для спасения сбежавшего от хозяйки домашнего енота пришлось обесточить пять домов, сообщили местные СМИ.

В центре Архангельска нашли нерпу

По данным телеканала «Норильск ТВ», питомец по кличке Рони убежал от местной жительницы во время прогулки по подъезду 18 января. Животное спряталось в помещении трансформаторной подстанции. Во время спасательной операции сотрудникам местной управляющей компании пришлось на полчаса обесточить подстанцию.

После спасения животное передали хозяйке, она сказала, что Рони быстро оправился и чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин (33%) хотел бы путешествовать со своими домашними любимцами, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СпасателиДикие ЖивотныеДомашние Животные

Горячие новости

Все новости

партнеры