Пять домов в центре Норильска обесточили для спасения домашнего енота

По данным телеканала «Норильск ТВ», питомец по кличке Рони убежал от местной жительницы во время прогулки по подъезду 18 января. Животное спряталось в помещении трансформаторной подстанции. Во время спасательной операции сотрудникам местной управляющей компании пришлось на полчаса обесточить подстанцию.

После спасения животное передали хозяйке, она сказала, что Рони быстро оправился и чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин (33%) хотел бы путешествовать со своими домашними любимцами, напоминает RT.

