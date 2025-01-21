Пять домов в центре Норильска обесточили для спасения домашнего енота
В центре Норильска для спасения сбежавшего от хозяйки домашнего енота пришлось обесточить пять домов, сообщили местные СМИ.
По данным телеканала «Норильск ТВ», питомец по кличке Рони убежал от местной жительницы во время прогулки по подъезду 18 января. Животное спряталось в помещении трансформаторной подстанции. Во время спасательной операции сотрудникам местной управляющей компании пришлось на полчаса обесточить подстанцию.
После спасения животное передали хозяйке, она сказала, что Рони быстро оправился и чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что каждый третий россиянин (33%) хотел бы путешествовать со своими домашними любимцами, напоминает RT.
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