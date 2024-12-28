Эндокринолог Калошина рекомендовала гипертоникам ограничить употребление икры
Людям с гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью следует ограничить употребление красной икры. Об этом заявила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, икра содержит натрий, необходимый для нормального водного обмена между клетками крови и тканей, поддержания кислотно-щелочного баланса, передачи нервных импульсов и обеспечения сокращения мышц. Уровень этого вещества зависит от посола.
«Но избыточное потребление натрия может вызвать нарушение водного обмена, способствовать отекам и повышению артериального давления. Поэтому людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью не стоит злоупотреблять икрой», — предупредила Калошина.
Эндокринолог подчеркнула, что за один прием пищи можно съесть до пяти чайных ложек икры, или около двух бутербродов. При этом людям с указанными болезнями следует съедать в день не более двух-трех чайных ложек красной икры.
Ранее педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина предупредила, что детям до 3-5 лет не рекомендуется давать красную и черную икру: эти продукты могут содержать паразитов и вызывать аллергию.
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