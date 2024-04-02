Производство Lada в первом квартале выросло более чем на 70%
Производство автомобилей Lada в первом квартале текущего года увеличилось более чем на 70%. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает пресс-служба компании.
«В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тысяч автомобилей», — заявил глава предприятия.
В то же время Соколов отменил «крайне агрессивную ценовую экспансию» со стороны импортируемых авто брендов из Китая, не заинтересованных в локализации производства в РФ. По словам Соколова, марки не видят стимула в таких шагах, однако это загрузило бы отечественную компонентную отрасль дополнительными заказами.
«Аналитики отмечают, что у ряда... восточных брендов наблюдается дефицит запчастей, а у автосервисов – сложности с заказом деталей для обслуживания и ремонта», — добавил топ-менеджер.
Ранее «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства Lada в Азербайджане, напоминает RT.
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