Производство Lada в первом квартале выросло более чем на 70%

«В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тысяч автомобилей», — заявил глава предприятия.

В то же время Соколов отменил «крайне агрессивную ценовую экспансию» со стороны импортируемых авто брендов из Китая, не заинтересованных в локализации производства в РФ. По словам Соколова, марки не видят стимула в таких шагах, однако это загрузило бы отечественную компонентную отрасль дополнительными заказами.

«Аналитики отмечают, что у ряда... восточных брендов наблюдается дефицит запчастей, а у автосервисов – сложности с заказом деталей для обслуживания и ремонта», — добавил топ-менеджер.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства Lada в Азербайджане, напоминает RT.

