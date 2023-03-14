Эмигрировавший в Израиль актер Белый рассказал о ненависти со стороны россиян

Белый посетовал на то, что с «этим адом» ему придется провести всю оставшуюся жизнь. «Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой. Горько. Больно. Страшно. Иду вперед. Не смотрю назад. Чего и вам желаю», — заявил актер.

При этом он отметил, что никогда не жил так насыщенно и интересно, как сейчас, а также рассказал о стремлении совершить в Израиле «что-то очень важное».

Ранее знаменитый дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о готовности эмигрировать из России «на ближайшую сушу» лишь в случае глобального потопа, скрывшего территорию страны под водой.