Эмигрировавший в Израиль актер Белый рассказал о ненависти со стороны россиян

Эмигрировавший в Израиль российский актер театра и кино Анатолий Белый столкнулся с «жуткими потоками ненависти» со стороны россиян. Об этом актер заявил в соцсетях, сообщило издание StarHit.

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Белый посетовал на то, что с «этим адом» ему придется провести всю оставшуюся жизнь. «Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой. Горько. Больно. Страшно. Иду вперед. Не смотрю назад. Чего и вам желаю», — заявил актер.

При этом он отметил, что никогда не жил так насыщенно и интересно, как сейчас, а также рассказал о стремлении совершить в Израиле «что-то очень важное».

Ранее знаменитый дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о готовности эмигрировать из России «на ближайшую сушу» лишь в случае глобального потопа, скрывшего территорию страны под водой.

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ФОТО: РИА Новости
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