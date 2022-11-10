Артемий Лебедев заявил об эмиграции из России лишь в случае потопа
Знаменитый дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о готовности эмигрировать из России «на ближайшую сушу» лишь в случае глобального потопа, скрывшего территорию страны под водой. Об этом он заявил в ходе интервью с шоуменом Сергеем Мезенцевым, размещенного на YouTube.
Лебедев отметил, что не находит причин, по которым он должен уехать из любимой столицы. Блогер добавил, что, в отличие от некоторых россиян, не считает обстановку в стране критической. Дизайнер заявил, что знаком с учебником истории, а также с историей Москвы. По его словам, никогда спокойный период не длился более 30 лет, при этом люди в России жили всегда.
Ранее российский актер театра и кино Анатолий Белый назвал причины отъезда из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Магазины Zara в России могут открыть под названием Z
- Убившего людей в МФЦ москвича признали психически больным
- Столтенберг: ситуация вокруг Херсона связана с давлением на Россию
- Экс-депутат Верховной рады Ременюк погиб в ДТП в Крыму
- США столкнулись с проблемами экспорта из-за обмеления Миссисипи
- Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов
- Кабмин выделил на детские выплаты более 27 млрд рублей
- СМИ: Предприниматель из России попала в список богатейших людей Финляндии
- Суд в Москве арестовал женщину, выбросившую младенца с 11-го этажа
- Артемий Лебедев заявил об эмиграции из России лишь в случае потопа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru