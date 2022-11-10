Артемий Лебедев заявил об эмиграции из России лишь в случае потопа

Лебедев отметил, что не находит причин, по которым он должен уехать из любимой столицы. Блогер добавил, что, в отличие от некоторых россиян, не считает обстановку в стране критической. Дизайнер заявил, что знаком с учебником истории, а также с историей Москвы. По его словам, никогда спокойный период не длился более 30 лет, при этом люди в России жили всегда.

Ранее российский актер театра и кино Анатолий Белый назвал причины отъезда из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

