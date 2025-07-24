«Бойцовский анклав!»: Чем грозят россиянам подпольные ММА-клубы мигрантов
Подпольные клубы, в которых занимаются исключительно мигранты, превратились в очень странные структуры, сказала в эфире НСН Маргарита Лянге, а Игорь Суслов посетовал, что участковых сегодня никуда не пускают.
Проблему появившихся в России нелегальных этнических бойцовских клубов можно решить, предоставив мигрантам альтернативу, заявила в интервью НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев ранее предложил запретить мигрантам заниматься бойцовскими видами спорта, указав, что иностранцы в подпольных ММА-клубах якобы тренируют нападения на людей. Лянге объяснила, с какими клубами сегодня есть проблемы.
«Судя по тому, как это разрослось - как это было несколько лет назад и как это сейчас - мне кажется, что мы это упустили. Эти клубы, по большому счету, были предоставлены сами себе, пока не начались скандалы и все не увидели, что они превращаются в очень странные структуры. Этот процесс начался еще 10 лет назад. Знаю это по опыту знакомых, дети которых занимаются единоборствами. Они обратили внимание на соревнованиях, что в отличие от российских клубов единоборств, где всегда межнациональные команды, появились команды с моноэтничным составом. Получилось, что у них возник свой спортивный анклав, а анклавы - это всегда нехорошо, тем более, если они формируются по этническому признаку. Очень странно, когда на территории нашей страны есть объединения, где молодые мужчины, не граждане России, учатся единоборствам. Но я не сторонник того, чтобы запрещать, не давая альтернативы», - сказала член Общественной палаты.
Лянге считает, что досуг мигрантов в России крайне скуден.
«Если мы посмотрим, чем занимаются молодые здоровые мужчины, которые приезжают к нам в страну, что им предлагается в качестве досуга в свободное от работы время, то это мечеть и бойцовские клубы. Фактически этим все и ограничивается. Если мы так широко открываем двери для мигрантов и впускаем такое большое количество молодых мужчин, у которых очень много энергии, то нужно было подумать, какие могут быть последствия. Досуг мигрантов крайне скудный. Им нужна альтернатива», - уверена она.
Со своей стороны, глава местного комитета Московского профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов сказал НСН, что не видит массовых облав на подобные клубы. При этом он посетовал, что сегодня участковых никуда не пускают.
«Подпольные клубы сейчас имеют место быть, но в последнее время в сводках я не вижу задержаний в этом плане. Это достаточно сложная оперативная работа, а у сотрудников полиции в последние десятилетия нет сил на широкую работу в данном направлении из-за некомплекта и большой бумажной загруженности. Раньше участковый был вхож практически в любые места, а сейчас их вообще никуда не пускают. Пришел участковый, а его спрашивают: "Ты кто? Участковый? Ну и иди себе дальше, у нас тут частная собственность". А что там находится внутри - неизвестно. Может там подпольный бойцовский клуб, а может и наркотики производят. Кроме того, я не вижу особой необходимости конкретно мигрантов ограничивать в этом. У нас достаточно и российских бойцов ММА, которые занимаются в клубах. Лучше заняться подпольными боями, вне зависимости от гражданства», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось о лишении гражданства России бойца смешанных единоборств (ММА) азербайджанского происхождения Джавида Рзаева. Он «прославился» оскорблением на национальной почве бойца поп-ММА Артура Кулинского и избиением диджея в городе Энгельс Саратовской области, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных хирургов
- США отозвали делегацию с переговоров по Газе после ответа ХАМАС
- «Заглатывать в три укуса?»: Кардиолог развеял страшилки об инфаркте от мороженого
- Шоколадный торг: Россияне не заметят отсутствия Snickers в «Пятерочке»
- В Архангельской области создали цифровое приложение для адаптации ветеранов СВО
- Двух сотрудников Минобороны обвинили в фиктивной приемке техники
- «Бойцовский анклав!»: Чем грозят россиянам подпольные ММА-клубы мигрантов
- В отрасли не разделили оптимизм Минздрава из-за сокращения числа алкоголиков
- «Луна в приоритете»: Когда человечество сможет покорить Марс
- Премиум-отели в России дорожают из-за дефицита номеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru