Проблему появившихся в России нелегальных этнических бойцовских клубов можно решить, предоставив мигрантам альтернативу, заявила в интервью НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев ранее предложил запретить мигрантам заниматься бойцовскими видами спорта, указав, что иностранцы в подпольных ММА-клубах якобы тренируют нападения на людей. Лянге объяснила, с какими клубами сегодня есть проблемы.