Емельяненко и Исмаилов проведут в Москве открытую пресс-конференцию
Эпическое ток-шоу двух самых цитируемых бойцов современного ММА состоится в предстоящую пятницу, 7 февраля в 19.00 в Кинотеатре «Октябрь». Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов в преддверии боя на ACA 107 впервые встретятся лицом к лицу на открытой для болельщиков пресс-конференции.
Александр Емельяненко входил в десятку тяжеловесов мира. В активе 38-летнего старооскольца 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счету 33-летнего Магомеда Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.
Добавим, поединок Емельяненко-Исмаилов пройдет 3 апреля в Москве, на ВТБ Арене.
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