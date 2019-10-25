Балаев сразится с Брандао на турнире ACA 103 в Санкт-Петербурге
Легендарный российский боец Марат Балаев по прозвищу «Мотиватор» проведет бой против бразильца Диего Брандао. Он состоится 14 декабря на ACA 103 в Санкт-Петербурге.
Балаев в своём бою, который он провёл против уже экс-чемпиона ACA Салмана Жамалдаева, он продемонстрировал те волевые качества, за которые его и называют «Мотиватором». В самом начале боя он получил перелом ноги. Однако даже это не помешало спортсмену и его сопернику показать один из лучших боёв в истории ММА.
Что касается противника Марата Балаева, то им является экс-боец UFC, бывший соперник Конора Макгрегора, бразилец Диего Брандао, выступающий под эгидой ACA с 2019 года.
Также в рамках турнира пройдет сразу два титульных боя: российский боец Алексей Буторин попробует отобрать чемпионский пояс ACA у Довлетджана Ягшмурадова из Туркменистана. Еще один россиянин, не знающий поражений, чемпион ACA Рустам Керимов 14 декабря проведет защиту пояса в легчайшем весе. Он встретиться с бразильцем Франциско Де Лима Мациелем.
Между тем, ранее НСН писала, что перед боем с aмерикaнцем Дaстином Порье российский боец смешaнных единоборств Хабиб Нурмагомедов нaбрaл 8 кг. Об этом отец и тренер чемпионa UFC Aбдулмaнaп Нурмaгомедов рaсскaзaл ТAСС.
Депутат Госдумы и боксёр Дмитрий Пирог в эфире НСН оценил шансы на победу российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова после его набора веса в день боя с Дастином Порье.
«Судя по тому, что Хабиб уже опытный боец, думаю, он давным-давно изучил себя и свой организм, я склонен к тому, что на него лишний вес негативно не влияет», - заявил эксперт.
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