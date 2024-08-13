«Ем и плачу!»: Мясников предупредил о «мясном клее» в сосисках и колбасе
Колбаса внесена в список канцерогенов, сказал в эфире НСН Александр Мясников, признавшись, что все равно ее любит, а Олег Павлов посетовал, что вредная добавка все еще продается на маркетплейсах.
Вредный для здоровья «мясной клей» может содержаться в сосисках и других колбасных изделиях, заявил в интервью НСН врач и телеведущий Александр Мясников, а председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов указал в этой связи на продукцию мелких производителей.
Генпрокуратура РФ ранее поручила провести в регионах проверку информации об использовании в продуктах микробной трансглютаминазы, известной в народе как «мясной клей». Эта добавка снижает себестоимость продукции и увеличивает ее объем, соединяя несовместимые пищевые белки. Мясников объяснил, с какими продуктами надо быть осторожнее.
«В пищевой промышленности хотят сделать подешевле, но чтобы по итогу было вкуснее, а вкус дают жир, соль и сахар. Соответственно, трансжиры резко удешевляют любую продукцию. Где можно встретить так называемый "мясной клей"? Это в основном колбасные продукты: сардельки, сосиски, колбаса. При этом надо помнить, что с 2015 года колбаса внесена в список канцерогенов. Лучше вообще ее не употреблять, если хотите – сварите кусок мяса, сделайте ростбиф, а любовь к колбасе – только по праздникам. Я сам люблю колбасу - ем и плачу, но крайне редко. Если есть ее раз в месяц или в неделю – это ничего не изменит. Если взять самые дорогие и лучшие сосиски, там, может быть, не будет конкретно этого "мясного клея", но будет много всего другого: сахара, жиров, сои генно-модифицированной и так далее», - сказал Мясников.
Со своей стороны, Олег Павлов указал на двукратное увеличение использования «мясного клея» в России.
«В условиях моратория на проверки у предпринимателей возникает искушение использовать различные запрещенные компоненты и добавки, чтобы убыстрять процесс производства, снижать издержки, увеличивать выход продукции, улучшать ее вкус и внешний вид. За последний год число случаев выявления микробной трансглютаминазы удвоилось и есть тенденция к дальнейшему увеличению. Генпрокуратура отреагировала на наше обращение в этой связи, чтобы пресечь дальнейшее применение этой добавки и ее продажу», - сказал глава «Общественной потребительской инициативы».
При этом он отметил, что гиганты индустрии не используют эту добавку.
«Эта добавка запрещена и опасна, помимо риска аллергических реакций и пищевых расстройств она может являться потенциально канцерогенной. Эта добавка сейчас свободно продается, в том числе на маркетплейсах. Как правило, ее применяют не самые крупные предприятия или гиганты, которые у всех на слуху, а средние и мелкие производители», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило мясной клей в твороге ряда российских и белорусских производителей. Микробную трансглютаминазу также применяют при производстве сыров и йогуртов, в России запрещено применять эту добавку в пищевой промышленности, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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