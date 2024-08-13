«Ем и плачу!»: Мясников предупредил о «мясном клее» в сосисках и колбасе

Вредный для здоровья «мясной клей» может содержаться в сосисках и других колбасных изделиях, заявил в интервью НСН врач и телеведущий Александр Мясников, а председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов указал в этой связи на продукцию мелких производителей.

Генпрокуратура РФ ранее поручила провести в регионах проверку информации об использовании в продуктах микробной трансглютаминазы, известной в народе как «мясной клей». Эта добавка снижает себестоимость продукции и увеличивает ее объем, соединяя несовместимые пищевые белки. Мясников объяснил, с какими продуктами надо быть осторожнее.