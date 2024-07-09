СМИ: В России участилось использование в продуктах запрещенного «мясного клея»

Производители мясной и молочной продукции в России стали чаще использовать запрещенную добавку микробную трансглютаминазу (мТГ), известную как «мясной клей». Об этом пишут Известия.

Такая добавка применяется для увеличения объема продуктов, она соединяет несовместимые пищевые белки, сокращает цикл изготовления в десять раз и снижает себестоимость продукции. За 2023 год было зафиксировано 25 случаев использования «мясного клея» — вдвое больше, чем годом ранее, а в первом полугодии 2024-го зарегистрировали уже 28 таких случаев.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, по закону микробная трансглютаминаза не включена в перечень разрешенных для применения при производстве пищевых добавок.

«Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения ("склеивания") животных и растительных белков, чем пользуются изготовители», — указали в ведомстве.

В связи с этим специалисты ведут постоянный мониторинг качества и безопасности продуктов, выявляя позиции, небезопасные по нормируемым гигиеническим показателям или носящие признаки фальсификации. В прошлом году «мясной клей» нашли в 25 пробах молочной, мясной, продукции для детского питания, продуктах переработки мяса птицы.

«Известия» отмечают, что чаще всего запрещенную добавку использовали при производстве колбасы, сосисок, творога.

