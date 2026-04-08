Элитная ненависть: Немецкий политолог Рар не увидел бытовой русофобии в Европе
Из-за политики европейских лидеров отношения между Евросоюзом и Россией могут быть подорваны на десятилетия, заявил НСН Александр Рар.
Население Германии и других европейских стран не поддерживает разрыв с Россией, русофобии нет на бытовом уровне, но она небывалых масштабов в элитах, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь период после Великой Отечественной войны, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев немецким СМИ. Он посетовал, что в Германии практически ежедневно звучат утверждения о якобы связанных с РФ «шпионах», «гибридных атаках» и «кампаниях по дезинформации». Рар призвал разделять политику и обычных граждан.
«Русофобия действительно есть, она небывалых масштабов, но она сосредоточена в элитных кругах. Она ощущается в политике, на бытовом уровне я ее не чувствую, а я живу в Германии, у меня есть воспитываются дети. Я не думаю, что русофобия на бытовом уровне есть и во Франции, в Скандинавских странах, в элитах она очень укоренилась. Нынешними санкциями запрещено «взаимодействие» с российскими организациями, это вводится на уровне руководителей государств. Я боюсь, что из-за этой политики отношения между Евросоюзом и Россией могут быть подорваны на десятилетия», - отметил он.
По его словам, население в Европе в целом не поддерживает разрыв отношений с Москвой, несмотря на свое отношение к конфликту на Украине.
«На юге Европы вообще нет такой большой русофобии. В Европе никто не поддерживает конфликт на Украине, так как Украина рассматривается слабой, аргументы Москвы просто не хотят слушать. Но это не означает, что люди выступают за русофобию, чтобы разорвать отношения с Россией, на бытовом уровне этого в Европе в целом нет», - заключил собеседник НСН.
В Германии сокращают социальные программы, объясняя это скорой войной с Россией, но на самом деле у Европы нет средств для вооруженного конфликта, сказал в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
