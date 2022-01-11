Елена Проклова подтвердила информацию о своей госпитализации

Российская актриса Елена Проклова подтвердила, что находится в реанимации в одной из больниц Москвы, сообщает телеканал «360».

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По ее словам, сейчас не самое время для долгих разговоров. «У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — сказала Проклова. Она не раскрыла причину своей госпитализации.

Ранее сообщалось, что она госпитализирована с инсультом. Актриса попала в медицинское учреждение с повышенным давлением и с сильным головокружением.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Плотников
ТЕГИ:ГоспитализацияАктеры
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