Елена Проклова подтвердила информацию о своей госпитализации
Российская актриса Елена Проклова подтвердила, что находится в реанимации в одной из больниц Москвы, сообщает телеканал «360».
По ее словам, сейчас не самое время для долгих разговоров. «У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — сказала Проклова. Она не раскрыла причину своей госпитализации.
Ранее сообщалось, что она госпитализирована с инсультом. Актриса попала в медицинское учреждение с повышенным давлением и с сильным головокружением.
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