Елена Проклова подтвердила информацию о своей госпитализации

По ее словам, сейчас не самое время для долгих разговоров. «У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — сказала Проклова. Она не раскрыла причину своей госпитализации.

Ранее сообщалось, что она госпитализирована с инсультом. Актриса попала в медицинское учреждение с повышенным давлением и с сильным головокружением.

