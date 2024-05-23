Электросамокаты и беспилотники могут подключить к «ЭРА-ГЛОНАСС»

Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно законопроекту, систему предполагается использовать для мониторинга движения и состояния БПЛА, самокатов и маломерных судов. Кроме того, «ЭРА-ГЛОНАСС» будет применяться для получения информации и экстренного оповещения об аварийной ситуации с дронами, а также регулирования скорости передвижения средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах.

Ранее сообщалось, что 10 миллионов автомобилей подключены к автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», передает «Радиоточка НСН».

