Электросамокаты и беспилотники могут подключить к «ЭРА-ГЛОНАСС»

Средства индивидуальной мобильности, беспилотники, а также маломерные суда, легкие и сверхлегкие гражданские воздушные суда могут подключить к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом говорится в проекте федерального закона, который разработал Минтранс РФ.

На востоке Москвы автомобиль сбил человека на электросамокате

Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно законопроекту, систему предполагается использовать для мониторинга движения и состояния БПЛА, самокатов и маломерных судов. Кроме того, «ЭРА-ГЛОНАСС» будет применяться для получения информации и экстренного оповещения об аварийной ситуации с дронами, а также регулирования скорости передвижения средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах.

Ранее сообщалось, что 10 миллионов автомобилей подключены к автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:электросамокатБеспилотникиРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры