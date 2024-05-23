Электросамокаты и беспилотники могут подключить к «ЭРА-ГЛОНАСС»
Средства индивидуальной мобильности, беспилотники, а также маломерные суда, легкие и сверхлегкие гражданские воздушные суда могут подключить к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом говорится в проекте федерального закона, который разработал Минтранс РФ.
Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно законопроекту, систему предполагается использовать для мониторинга движения и состояния БПЛА, самокатов и маломерных судов. Кроме того, «ЭРА-ГЛОНАСС» будет применяться для получения информации и экстренного оповещения об аварийной ситуации с дронами, а также регулирования скорости передвижения средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах.
Ранее сообщалось, что 10 миллионов автомобилей подключены к автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», передает «Радиоточка НСН».
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