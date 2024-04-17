На востоке Москвы автомобиль сбил человека на электросамокате

На Краснобогатырской улице на востоке Москвы автомобиль сбил молодого человека на электросамокате, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Пользователям электросамокатов напомнили о страховых случаях

Водитель легкового автомобиля Nissan совершил наезд на 18-летнего парня. Молодой человек пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

«Медики госпитализировали пострадавшего самокатчика в тяжелом состоянии», - уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в России могут создать государственный реестр средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Предполагается, что их будет необходимо ставить на учет в течение 10 дней после приобретения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:электросамокатАвтомобилиМосква

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