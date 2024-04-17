На востоке Москвы автомобиль сбил человека на электросамокате

Водитель легкового автомобиля Nissan совершил наезд на 18-летнего парня. Молодой человек пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

«Медики госпитализировали пострадавшего самокатчика в тяжелом состоянии», - уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в России могут создать государственный реестр средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Предполагается, что их будет необходимо ставить на учет в течение 10 дней после приобретения, передает «Радиоточка НСН».

