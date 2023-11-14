К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 10 млн автомобилей

«К госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня подключен 10-миллионый автомобиль - Lada Vesta», — указал собеседник агентства.

Как отметил представитель компании, эта же модель авто стала первым в России и мире серийным транспортным средством, базово оснащенным устройством вызова экстренных оперативных служб. С 2017 года кнопка SOS, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС», обязательна для новых и ввозимых в РФ машин, которые отвечают современным требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что в Москве протестируют ограничение скорости электросамокатов с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС», напоминает телеканал «360».

