К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 10 млн автомобилей
Десять миллионов автомобилей подключены к автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании «ГЛОНАСС».
«К госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня подключен 10-миллионый автомобиль - Lada Vesta», — указал собеседник агентства.
Как отметил представитель компании, эта же модель авто стала первым в России и мире серийным транспортным средством, базово оснащенным устройством вызова экстренных оперативных служб. С 2017 года кнопка SOS, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС», обязательна для новых и ввозимых в РФ машин, которые отвечают современным требованиям безопасности.
Ранее стало известно, что в Москве протестируют ограничение скорости электросамокатов с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС», напоминает телеканал «360».
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