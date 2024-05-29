Электрик, повар и IT: Какие прикладные профессии чаще всего выбирают выпускники

Дмитрий Казаков заявил НСН, что только в Москве колледжи выступают гарантией трудоустройства, в регионах наблюдается дефицит рабочих мест. 

Чаще всего в колледжи идут ребята, которые хотят развиваться в сфере IT, также сегодня популярны профессии электрика, токаря и повара, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с НСН.

В России растет спрос на колледжи, так как такой путь гарантирует трудоустройство и дает возможность молодому человеку стать самостоятельным, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Ирина Швец сообщила, что 65% участников проекта «Профессия будущего» однозначно сказали, что пойдут учиться именно в колледжи.

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«Надо понимать, что колледж – это не гарантия трудоустройства, в Москве – да, но в регионах все может быть очень плохо. В сельских районах вообще никаких предприятий может не быть, люди все равно уезжают в крупные города. Чаще всего в колледжи идут ребята, которые хотят в сфере IT развиваться, а также популярные направления: электрики, токари, повара. В этих сферах есть возможность устроиться на работу с неплохой зарплатой. Что касается бухгалтеров, например, то их уже поменьше, они были популярны раньше», - рассказал он.

В больших городах курьеры зарабатывают больше 200 тысяч рублей, что заставляет молодежь отказываться от интеллектуального труда, заявила ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Артем Геодакян
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