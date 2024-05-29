Электрик, повар и IT: Какие прикладные профессии чаще всего выбирают выпускники

Чаще всего в колледжи идут ребята, которые хотят развиваться в сфере IT, также сегодня популярны профессии электрика, токаря и повара, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с НСН.

В России растет спрос на колледжи, так как такой путь гарантирует трудоустройство и дает возможность молодому человеку стать самостоятельным, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Ирина Швец сообщила, что 65% участников проекта «Профессия будущего» однозначно сказали, что пойдут учиться именно в колледжи.