Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в компаниях, ушедших с рынка России

Данная мера направлена на стимулирование организаций под контролем Запада не бросать деятельность на территории РФ. Кабмин России намерен сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России.

Напомним, временное прекращение работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's в России будет обходиться компании в $50 млн ежемесячно. Однако американская корпорация продолжит выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

