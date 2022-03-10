Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в компаниях, ушедших с рынка России

Минэкономразвития предлагает вводить внешнее управление в тех компаниях, которые покинули российский рынок и принадлежат иностранцам как минимум на 25 процентов, сообщает RT.

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Данная мера направлена на стимулирование организаций под контролем Запада не бросать деятельность на территории РФ. Кабмин России намерен сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России.

Напомним, временное прекращение работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's в России будет обходиться компании в $50 млн ежемесячно. Однако американская корпорация продолжит выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Бизнескомпания
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