«Как слепой котенок». В автошколах объяснили новые правила сдачи экзамена

«Поэтому это отчасти наше предложение, и мы приветствуем это. Будет совсем другой уровень подготовки, другие требования. Все это направлено на улучшение образовательного процесса», - сказал эксперт.

По его словам, на закрытых площадках останется только обучение, а экзамен будет проходить уже в городских условиях. Таким образом, на один экзамен станет меньше.

«Сейчас некоторые автошколы пользуются тем, что у них есть известные маршруты, они на них натаскивают, а потом человек выезжает на улицу и как слепой котенок с завязанными глазами едет. Вот разница в чем», - отметил он.

Кроме того, отказ от второго экзамена, по мнению эксперта, поможет уменьшить очереди в МРЭО (Межрайонный регистрационно-экзаменационный отвел ГИБДД).

В минувшем году водительские удостоверения в России получили 1,33 миллиона человек – а это почти на 17 тысяч меньше, чем в 2018 году. Меньше всего новых водителей появилось на Чукотке и в Ненецком автономном округе.

