«Как слепой котенок». В автошколах объяснили новые правила сдачи экзамена
Глава Союза автошкол Москвы рассказал в эфире НСН, что новые правила сдачи экзамена на права сформулировали сами автошколы.
МВД разработало новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. В частности, практический экзамен больше не будут проводить на закрытых площадках, а только в условиях дорожного движения. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.
Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов в эфире НСН заявил, что эти правила сформулировали сами автошколы еще в декабре 2019 года.
«Поэтому это отчасти наше предложение, и мы приветствуем это. Будет совсем другой уровень подготовки, другие требования. Все это направлено на улучшение образовательного процесса», - сказал эксперт.
По его словам, на закрытых площадках останется только обучение, а экзамен будет проходить уже в городских условиях. Таким образом, на один экзамен станет меньше.
«Сейчас некоторые автошколы пользуются тем, что у них есть известные маршруты, они на них натаскивают, а потом человек выезжает на улицу и как слепой котенок с завязанными глазами едет. Вот разница в чем», - отметил он.
Кроме того, отказ от второго экзамена, по мнению эксперта, поможет уменьшить очереди в МРЭО (Межрайонный регистрационно-экзаменационный отвел ГИБДД).
В минувшем году водительские удостоверения в России получили 1,33 миллиона человек – а это почти на 17 тысяч меньше, чем в 2018 году. Меньше всего новых водителей появилось на Чукотке и в Ненецком автономном округе.
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