Экстрим и «русский дух»: Священник призвал различать веру и крещенские купания

Ранее в пресс-службе Калининградской епархии сообщили, что в регионе не будут проводить крещенские купания, при этом их не устраивают уже несколько лет. По мнению представителей пресс-службы, они не заменяют церковного богослужения и могут отразиться на здоровье. В целом традицию назвали «доброй бравадой», которая не спасает и не делает человека православным. Отец Павел (Островский) подтвердил, что крещенские купания не имеют отношения к православию.

«Они не имеют никакого отношения к Церкви и не приближают к Богу. Если бы количество святой воды, которая попадает на кожу человека, влияло бы в положительную сторону, то тогда священники ежедневно освящали бы себе ванну со святой водой и в ней бы жили. Благословение от Бога, которое передается через вкушение святой воды, зависит от веры человека и от благоговения. Крещенские купания — это обычай, который стал популярным сравнительно недавно. Людям хочется экстрима, хочется проявить свой “русский дух”. Если они это делают в специально оборудованных местах, где рядом дежурят сотрудники МЧС и реанимация, то ничего страшного не произойдет», — сказал священник.

Ранее врачи-иммунологи предупредили, что крещенские купания могут быть опасны для неподготовленных людей и для тех, у кого есть склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям и к инсультам.

