Экстрим и «русский дух»: Священник призвал различать веру и крещенские купания
Крещенские купания не приближают к Богу и не имеют отношения к Церкви, сказал НСН отец Павел (Островский).
Главное для православного человека — вера, а не крещенские купания, этот обычай не имеет отношения к Церкви и не приближает к Богу. Об этом НСН заявил священник РПЦ отец Павел (Островский).
Ранее в пресс-службе Калининградской епархии сообщили, что в регионе не будут проводить крещенские купания, при этом их не устраивают уже несколько лет. По мнению представителей пресс-службы, они не заменяют церковного богослужения и могут отразиться на здоровье. В целом традицию назвали «доброй бравадой», которая не спасает и не делает человека православным. Отец Павел (Островский) подтвердил, что крещенские купания не имеют отношения к православию.
«Они не имеют никакого отношения к Церкви и не приближают к Богу. Если бы количество святой воды, которая попадает на кожу человека, влияло бы в положительную сторону, то тогда священники ежедневно освящали бы себе ванну со святой водой и в ней бы жили. Благословение от Бога, которое передается через вкушение святой воды, зависит от веры человека и от благоговения. Крещенские купания — это обычай, который стал популярным сравнительно недавно. Людям хочется экстрима, хочется проявить свой “русский дух”. Если они это делают в специально оборудованных местах, где рядом дежурят сотрудники МЧС и реанимация, то ничего страшного не произойдет», — сказал священник.
Ранее врачи-иммунологи предупредили, что крещенские купания могут быть опасны для неподготовленных людей и для тех, у кого есть склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям и к инсультам.
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