Экстренно севший Boeing не вылетит в ближайшее время в США

Ожидается перегон резервного борта с персоналом авиакомпании из Дели. Он должен приземлится в аэропорту Красноярска в 14:00 по местному времени. Пассажиры размещены в зале вылетов международных воздушных линий, им доступны еда и напитки.

Тем временем, сотрудники Air India разбираются с пограничными и таможенными службами России по вопросу условий пребывания в аэропорту Красноярска экипажа и пассажиров рейса.

Специалисты провели внешний осмотр самолета Air India, который совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за срабатывания сигнализации в багажном отсеке. Признаков возгорания обнаружено не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

