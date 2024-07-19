Экстренно севший Boeing не вылетит в ближайшее время в США
Авиалайнер, выполнявший рейс из Индии в США, и экстренно приземлившийся в Красноярске, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско, сообщают «Известия».
Ожидается перегон резервного борта с персоналом авиакомпании из Дели. Он должен приземлится в аэропорту Красноярска в 14:00 по местному времени. Пассажиры размещены в зале вылетов международных воздушных линий, им доступны еда и напитки.
Тем временем, сотрудники Air India разбираются с пограничными и таможенными службами России по вопросу условий пребывания в аэропорту Красноярска экипажа и пассажиров рейса.
Специалисты провели внешний осмотр самолета Air India, который совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за срабатывания сигнализации в багажном отсеке. Признаков возгорания обнаружено не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru