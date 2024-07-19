Air India направит резервный самолет на замену экстренно севшего в Красноярске

Авиаперевозчик Air India направит резервный самолет за пассажирами рейса Дели – Сан-Франциско, который совершил аварийную посадку в Красноярске, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на компанию.

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Это будет сделано, чтобы как можно быстрее доставить пассажиров в США. Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами.

Специалисты провели внешний осмотр самолета Air India, который совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за срабатывания сигнализации в багажном отсеке. Признаков возгорания обнаружено не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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