Специалисты не обнаружили повреждений на экстренно севшем в Красноярске самолете

Специалисты провели внешний осмотр самолета Air India, который совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за срабатывания сигнализации в багажном отсеке. Признаков возгорания обнаружено не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю.

Собеседник агентства уточнил, что на борту также не выявлено признаков огня. В данный момент ведется поиск техника, который будет работать с багажным отсеком. Он отметил, что сработка сигнализации могла быть ложной, и точная информация будет только к утру.