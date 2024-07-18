Специалисты не обнаружили повреждений на экстренно севшем в Красноярске самолете

Специалисты провели внешний осмотр самолета Air India, который совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за срабатывания сигнализации в багажном отсеке. Признаков возгорания обнаружено не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю.

Собеседник агентства уточнил, что на борту также не выявлено признаков огня. В данный момент ведется поиск техника, который будет работать с багажным отсеком. Он отметил, что сработка сигнализации могла быть ложной, и точная информация будет только к утру.

Запросивший аварийную посадку самолет Air India приземлился в аэропорту Красноярска

По словам представителя регионального МЧС, всех пассажиров пустили в здание аэропорта, медицинская помощь никому из них не потребовалась. Нуждающимся будет организована дальнейшая поддержка, включая помощь в размещении.

18 июля самолет авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Boeing потребовал аварийную посадку из-за срабатывания датчика возгорания в грузовом отсеке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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