Экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный

Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный экстренно госпитализирован, сообщает телеканал «360», ссылаясь на свои источники.

У артиста боли в груди и пониженная температура. 43-летнего Аскольд Запашного доставили в московскую больницу вечером 16 ноября.

Аскольд Запашный: На Мединского плохо влияют зоорадикалы!

Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает «Пятый канал». Дрессировщик находится в реанимации.

Аскольд Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.

Напомним, чуть более года назад он сообщил, что перенес очередную операцию на позвоночнике – уже пятую по счету. Также он поблагодарил «гениальных» немецких врачей, которые снова превратили его из инвалида в работоспособного человека.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: zapashnye.ru
ТЕГИ:ГоспитализацияАскольд Запашный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры