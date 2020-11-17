Экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный

Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает «Пятый канал». Дрессировщик находится в реанимации.

Аскольд Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.

Напомним, чуть более года назад он сообщил, что перенес очередную операцию на позвоночнике – уже пятую по счету. Также он поблагодарил «гениальных» немецких врачей, которые снова превратили его из инвалида в работоспособного человека.



