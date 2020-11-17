Экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный
Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный экстренно госпитализирован, сообщает телеканал «360», ссылаясь на свои источники.
У артиста боли в груди и пониженная температура. 43-летнего Аскольд Запашного доставили в московскую больницу вечером 16 ноября.
Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает «Пятый канал». Дрессировщик находится в реанимации.
Аскольд Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.
Напомним, чуть более года назад он сообщил, что перенес очередную операцию на позвоночнике – уже пятую по счету. Также он поблагодарил «гениальных» немецких врачей, которые снова превратили его из инвалида в работоспособного человека.
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