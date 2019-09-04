Немецкие врачи экстренно прооперировали Аскольда Запашного

Народный артист России Асколь Запашный перенес срочную операцию в Германии, сообщает Ura.ru.

Дрессировщик сообщил, что перенес очередную операцию на позвоночнике – уже пятую по счету. Также он поблагодарил «гениальных» немецких врачей, которые снова превратили его из инвалида в работоспособного человека. Кроме того, артист пообещал в ближайшее время вернуться в строй, отмечает РЕН ТВ.

Ранее брат Аскольда, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью НСН рассказал, почему в молодежной среде становится популярной идея о цирках без животных.

