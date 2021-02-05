Невзоров прокомментировал призыв РВИО проверить его слова о Космодемьянской

Журналист Александр Невзоров заявил, что его обвиняют «в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды», сообщает РИА Новости.

По его словам, обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) к Генпрокуратуре с просьбой проверить его слова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма, является «доносом на высшем уровне».

«Я ни каяться, ни извиняться не буду», - написал журналист в своём Instagram.

Ранее РВИО обратилось в Генпрокуратуру с призывом проверить высказывания Невзорова. В частности, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист, комментируя выход нового фильма «Зоя», заявил, что «заслуги-то никакой не было... Фанатик, исполняющий преступный приказ».

По мнению историков, высказывание Невзорова направлены на отрицание «подвига Космодемьянской», а значит и «на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах».

