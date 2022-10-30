В Москве выдалась самая теплая ночь за последние 74 года

Ночь с 29 на 30 октября стала самой теплой для этого месяца с 1948 года. Воздух прогрелся до +10 градусов, сообщает РИА Новости.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров не опускались ниже плюс 9,7, а в самом центре Москвы – на метеостанции Балчуг, ночная температура составила ровно плюс 10 градусов», - сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура ночью практически соответствовала климатическим показателям июня.

Предыдущие рекорды были установлены в 1967 и 2021 годах, тогда ночью в октябре прогревался до +8,7 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что следующая неделя будет холодной — от 0 до 2 градусов мороза ночью и +3...+5 градусов днем.

