В Москве выдалась самая теплая ночь за последние 74 года
Ночь с 29 на 30 октября стала самой теплой для этого месяца с 1948 года. Воздух прогрелся до +10 градусов, сообщает РИА Новости.
«На базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров не опускались ниже плюс 9,7, а в самом центре Москвы – на метеостанции Балчуг, ночная температура составила ровно плюс 10 градусов», - сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Температура ночью практически соответствовала климатическим показателям июня.
Предыдущие рекорды были установлены в 1967 и 2021 годах, тогда ночью в октябре прогревался до +8,7 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что следующая неделя будет холодной — от 0 до 2 градусов мороза ночью и +3...+5 градусов днем.
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