Стало известно, какой будет зима в Центральной России

Синоптики изменили прогноз погоды на декабрь в Центральной России, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, зима в центральных регионах наступит по календарю, примерно 1 декабря.

«С каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать», – заявил Тишковец. Так, средняя температура января будет на один-два градуса выше нормальных показателей в 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем.

В феврале средняя температура воздуха в центральных регионах будет на два-три градуса выше климатической нормы в минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем.

Не ранее второй декады ноября ожидается в Москве установление снежного покрова, а также устойчивой морозной погоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

