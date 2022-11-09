Стало известно, какой будет зима в Центральной России
Синоптики изменили прогноз погоды на декабрь в Центральной России, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, зима в центральных регионах наступит по календарю, примерно 1 декабря.
«С каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать», – заявил Тишковец. Так, средняя температура января будет на один-два градуса выше нормальных показателей в 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем.
В феврале средняя температура воздуха в центральных регионах будет на два-три градуса выше климатической нормы в минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем.
Не ранее второй декады ноября ожидается в Москве установление снежного покрова, а также устойчивой морозной погоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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