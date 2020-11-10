Эксперты заявили о трудностях с транспортировкой вакцины Pfizer

Вакцина от COVID-19, которую успешно испытали компании Pfizer из США и немецкая BioNTech, должна храниться при температуре 70 градусов ниже ноля, сообщает pa.media со ссылкой на эксперта.

Это потенциально затруднит поставки препарата. Сегодня большинство вакцин хранятся при температуре около +4 градусов, либо ниже, сообщил профессор Кембриджского университета Гордон Дуган.