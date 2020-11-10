Эксперты заявили о трудностях с транспортировкой вакцины Pfizer
Вакцина от COVID-19, которую успешно испытали компании Pfizer из США и немецкая BioNTech, должна храниться при температуре 70 градусов ниже ноля, сообщает pa.media со ссылкой на эксперта.
Это потенциально затруднит поставки препарата. Сегодня большинство вакцин хранятся при температуре около +4 градусов, либо ниже, сообщил профессор Кембриджского университета Гордон Дуган.
Днем ранее компания BioNTech объявила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90% эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявка на регистрацию субстанции в США может быть подана уже в текущем месяце.
В ФРГ вакцина может появиться в гражданском обороте в начале 2021 года. Информация об этом обнародована министерством здравоохранения Германии. Причём власти страны намерены покрыть стоимость вакцины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru