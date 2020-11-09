Вакцина Pfizer может стать бесплатной для жителей США

Вакцина от коронавируса, разработанная фармацевтической компанией Pfizer, может стать бесплатной для всех жителей США, заявил генеральный директор компании Альберт Бурла. Видеообращение главы Pfizer опубликовано изданием The Hill.

Бурла отметил, что вакцина будет поставлена Вашингтону по низкой цене и станет доступна американцам бесплатно. Глава фармкомпании предположил, что в большинстве стран вакцина от коронавируса также будет распространяться бесплатно.

Ранее в понедельник стало известно, что американская фармкомпания Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech успешно завершила третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции. Отмечается, что препарат показал 90-процентную эффективность. Регистрация вакцины запланирована на ноябрь.

Американские СМИ сообщают, что медики страны могут получить первые дозы вакцины к концу текущего года, если американское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств одобрит препарат.



