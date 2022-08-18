Эксперты выяснили, что необходимо россиянам для счастья
Большинство россиян хотели бы для счастья изменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА.
Эксперты опросили около 2,6 тысячи человек старше 18 лет из всех российских регионов. О желании изменений заявили 93% респондентов. Чаще всего россияне заявляли о необходимости роста зарплаты (78%), смены работы (43%), освоения дополнительных знаний (38%).
Кроме того, 30% респондентов необходим хороший отдых, 19% будет достаточно прогулки по парку или лесу, по 17% опрошенных хотели бы повышения в должности или премии, пишет «Свободная пресса». Для 16% россиян для счастья хватит нового хобби, 14% — помощи врача или коуча, 13% — новых друзей, а 11% — нового партнера.
Аналитики отмечают, что большинство молодых людей 18—25 лет мечтают о реализации своего творческого потенциала, об этом заявили 70% опрошенных. В возрастной категории 25—34 года многие хотели бы обрести душевное равновесие (46%) и наладить отношения с близкими (41%). При этом россиянам 42—57 лет необходимы изменения в состоянии здоровья: о таких улучшениях мечтают 54% респондентов.
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