Эксперты выяснили, что необходимо россиянам для счастья

Большинство россиян хотели бы для счастья изменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА.

Эксперты опросили около 2,6 тысячи человек старше 18 лет из всех российских регионов. О желании изменений заявили 93% респондентов. Чаще всего россияне заявляли о необходимости роста зарплаты (78%), смены работы (43%), освоения дополнительных знаний (38%).